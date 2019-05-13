Трамп заявил, что США находятся "где хотят" в торговых отношениях с Китаем

10:32 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна находится в торговых отношениях с Китаем там, где хочет. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они расторгли с нами соглашение и попытались пересмотреть условия», — сказал он.



Трамп также сообщил, что Вашингтон будет брать с Пекина десятки миллиардов долларов в качестве пошлин. РБК