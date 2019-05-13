Пилот в Мьянме посадил самолет без передней стойки шасси
11:05 13.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
В Мьянме пилот смог благополучно посадить самолет без передней стойки шасси. При приземлении механизм заклинило, и лайнер проехал на брюхе по взлетной полосе. Никто из пассажиров не пострадал.
Самолет Embraer 190 Национальных авиалиний Мьянмы вылетел из Янгона и собирался заходить на посадку в Мандалае, когда стало ясно, что передняя стойка шасси не выпускается.
Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой пилот дважды облетел аэропорт, чтобы попытаться устранить неисправность. Потом он сжигал лишнее топливо для уменьшения веса самолета.
Приземлившись на задние стойки шасси, самолет проехал по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.
В результате экстренной эвакуации никто из 89 пассажиров не пострадал. Все они спустились на землю по надувному трапу. Русская служба Би-би-си
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