Пилот в Мьянме посадил самолет без передней стойки шасси

11:05 Источник: Русская служба Би-би-си

В Мьянме пилот смог благополучно посадить самолет без передней стойки шасси. При приземлении механизм заклинило, и лайнер проехал на брюхе по взлетной полосе. Никто из пассажиров не пострадал.

Самолет Embraer 190 Национальных авиалиний Мьянмы вылетел из Янгона и собирался заходить на посадку в Мандалае, когда стало ясно, что передняя стойка шасси не выпускается.



Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой пилот дважды облетел аэропорт, чтобы попытаться устранить неисправность. Потом он сжигал лишнее топливо для уменьшения веса самолета.



Приземлившись на задние стойки шасси, самолет проехал по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.

В результате экстренной эвакуации никто из 89 пассажиров не пострадал. Все они спустились на землю по надувному трапу. Русская служба Би-би-си

