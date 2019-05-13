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Летевший в Самару SSJ вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика в кабине пилота

10:20 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Аэрофлота" "Сухой Суперджет-100", летевший рейсом Москва - Самара, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика в кабине пилота, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"В 02:30 мск самолет рейса SU1206 Москва - Самара взлетел из аэропорта Шереметьево, в воздухе сработал датчик наддува кабины экипажа", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пилот принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета. Развернувшись, самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

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