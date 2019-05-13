Из ТЦ под Петербургом эвакуировали больше 1 тыс человек из-за угрозы взрыва

11:20 Источник: Интерфакс

Торговый центр "Мега-Дыбенко" эвакуирован под Санкт-Петербургом из-за анонимной угрозы взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил в экстренные службы по электронной почте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в ТЦ "Мега-Дыбенко". Было принято решение эвакуировать всех работников и посетителей в количестве порядка 1 тыс. 100 человек", - сказал источник.



На данный момент опасные предметы не обнаружены.