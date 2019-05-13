МИД КНР заявил, что Китай не поддастся зарубежному давлению в сфере торговли - Reuters

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай никогда не сдастся перед иностранным давлением в сфере торговли. Об этом, как передает в понедельник агентство Рейтер, сообщил представитель китайского внешнеполитического ведомства во время брифинга в Пекине.

5 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

