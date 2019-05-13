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Две трети россиян уверены, что их зарплата не вырастет, если они станут работать лучше

12:05 13.05.2019 Источник: Интерфакс

Две трети россиян (68%) уверены, что даже если они станут работать больше и качественнее, их заработная плата не вырастет, противоположной точки зрения придерживаются менее трети (29%) респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Более половины россиян (56%) также считают, что если бы располагали достаточными денежными средствами, позволяющими не работать, продолжили бы трудиться на прежнем месте, 22% сограждан сменили бы рабочее место, 21% респондентов не стал бы работать больше.

Подавляющее большинство россиян (85%), по данным опроса, довольны своей работой, 13% респондентов сообщили, что им их работа скорее не нравится.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 7 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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