ЕС не рассматривает санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР - МИД Чехии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия", - заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР.

