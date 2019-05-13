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НОВОСТИ

ЕС не рассматривает санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР - МИД Чехии

12:20 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия", - заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР.

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