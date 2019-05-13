В Казани подросток с муляжом пистолета попытался взять в заложники учительницу

12:32 Источник: Интерфакс

Десятиклассник в одной из гимназий Казани попытался взять в заложники учительницу и одноклассников, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города в понедельник.

"Ученик 10б класса в гимназии N7 ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу", - сказал источник.



Сотрудники полиции задержали подростка.



По предварительным данным, никто из захваченных школьником людей не пострадал.

