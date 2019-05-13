Шведская прокуратура намерена запросить экстрадицию Ассанжа
13:00 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении уголовного дела в отношении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах от 2010 года. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Стокгольме заявила заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон, трансляция велась в эфире телеканала Эс-вэ-тэ.
"Новые обстоятельства заставляют нас пересмотреть предыдущее решение, - заявила Перссон. - По этой причине, а также из-за факта лишения Ассанжа свободы в Великобритании, адвокат потерпевшей попросил о возобновлении расследования изнасилования".
Прокуратура Швеции также намерена подать заявку на экстрадицию Ассанжа из Великобритании. Об этом со ссылкой на прокурора сообщило в понедельник агентство Рейтер.
По его данным, решение о выдаче Ассанжа будут принимать британские следователи.
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