Шведская прокуратура намерена запросить экстрадицию Ассанжа

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении уголовного дела в отношении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах от 2010 года. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Стокгольме заявила заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон, трансляция велась в эфире телеканала Эс-вэ-тэ.

"Новые обстоятельства заставляют нас пересмотреть предыдущее решение, - заявила Перссон. - По этой причине, а также из-за факта лишения Ассанжа свободы в Великобритании, адвокат потерпевшей попросил о возобновлении расследования изнасилования".



Прокуратура Швеции также намерена подать заявку на экстрадицию Ассанжа из Великобритании. Об этом со ссылкой на прокурора сообщило в понедельник агентство Рейтер.

По его данным, решение о выдаче Ассанжа будут принимать британские следователи.

