В Латвии пройдут масштабные учения НАТО
13:05 13.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Учения под названием «Летний щит» пройдут на крупнейшем в странах Прибалтики полигоне неподалёку от Риги. В манёврах примут участие сухопутные и военно-воздушные силы Латвии, американские военные, а также международный батальон НАТО, размещённый в стране. Это бойцы из Канады, Польши, Испании, Чехии и ряда других государств альянса. В общей сложности в учениях будут задействованы две с половиной тысячи человек. Они отработают планирование и управление разными тактическими операциями и элементы боевой поддержки. Учения «Летний щит» в Латвии проводят с 2004-го года. Сначала их главной задачей была подготовка подразделений для участия в операции в Ираке. Пять лет назад манёвры включили в план обучения НАТО и открыли для участия всех стран альянса. В прошлом году в учениях «Летний щит» участвовали более тысячи военных из стран Балтии, а также США, Канады, Польши, Италии и ряда других государств.
Это не единственные учения НАТО в странах Прибалтики в нынешнем году. Эхо Москвы
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