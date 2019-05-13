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Тимошенко призвала Зеленского создать Нацкомиссию по расследованию коррупции старой власти

13:20 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала избранного главу государства Владимира Зеленского создать Национальную комиссию по расследованию коррупционных преступлений президента Петра Порошенко и его окружения.

"Я советую новому президенту создать Национальную комиссию по расследованию криминальных коррупционных преступлений старой власти и сделать ее надгосударственным органом, чтоб привлечь все силы страны", - сказала она в понедельник на заседании согласительного совета Верховной рады.

Свое предложение Тимошенко пояснила необходимостью реализовать требования людей, "которые ожидают изменений и привлечения к ответственности Порошенко и его криминального окружения, всех тех, кто разрушал страну пять лет".

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