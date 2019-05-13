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Производители молочной продукции не успевают с электронной сертификацией - СМИ

13:32 13.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Почти через полтора месяца для производителей готовой молочной продукции будет введена электронная ветеринарная сертификация (ЭВС). Молочники, которые активно защищались от новых требований еще в 2018 году, утверждают, что и сегодня к ним не готовы. Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, уточняют в консультативном совете по иностранным инвестициям. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка. 

В Минсельхозе считают риски этого минимальными, однако опрошенные “Ъ” производители настаивают, что внедрение ЭВС грозит перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины, которые по большей части не подключены к «Меркурию» (автоматизированная информационная система Россельхознадзора).

По той же причине под угрозой отгрузки на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы, добавляет источник “Ъ” в крупной пищевой компании.  Коммерсантъ

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