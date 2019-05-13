0
0
0
НОВОСТИ

Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала

14:00 13.05.2019 Источник: Интерфакс

Тверской суд Москвы в понедельник назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей российскому стилисту Сергею Звереву за нарушение правил пикетирования после того, как он вышел на Красную площадь с плакатом "Против строительства завода на Байкале", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил: признать Зверева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 со. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - огласила решение судья Мария Сизинцева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 13.05.2019
Половина европейцев не считает США надежным партнером в области безопасности - опрос
0
46
13:32 13.05.2019
Производители молочной продукции не успевают с электронной сертификацией - СМИ
0
104
13:20 13.05.2019
Тимошенко призвала Зеленского создать Нацкомиссию по расследованию коррупции старой власти
0
120
13:05 13.05.2019
В Латвии пройдут масштабные учения НАТО
0
136
13:00 13.05.2019
Шведская прокуратура намерена запросить экстрадицию Ассанжа
0
140
12:32 13.05.2019
В Казани подросток с муляжом пистолета попытался взять в заложники учительницу
0
180
12:20 13.05.2019
ЕС не рассматривает санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР - МИД Чехии
0
177
12:05 13.05.2019
Две трети россиян уверены, что их зарплата не вырастет, если они станут работать лучше
0
204
12:00 13.05.2019
МИД КНР заявил, что Китай не поддастся зарубежному давлению в сфере торговли - Reuters
0
202
11:32 13.05.2019
Два из четырех судов, подвергшихся диверсии в водах ОАЭ, являются саудовскими нефтяными танкерами
0
253

Возврат к списку