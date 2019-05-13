Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала

14:00 Источник: Интерфакс

Тверской суд Москвы в понедельник назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей российскому стилисту Сергею Звереву за нарушение правил пикетирования после того, как он вышел на Красную площадь с плакатом "Против строительства завода на Байкале", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил: признать Зверева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 со. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - огласила решение судья Мария Сизинцева.

