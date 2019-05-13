Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала
14:00 13.05.2019 Источник: Интерфакс
Тверской суд Москвы в понедельник назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей российскому стилисту Сергею Звереву за нарушение правил пикетирования после того, как он вышел на Красную площадь с плакатом "Против строительства завода на Байкале", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Суд постановил: признать Зверева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 со. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - огласила решение судья Мария Сизинцева.
НОВОСТИ
- 14:12 13.05.2019
- Половина европейцев не считает США надежным партнером в области безопасности - опрос
- 13:32 13.05.2019
- Производители молочной продукции не успевают с электронной сертификацией - СМИ
- 13:20 13.05.2019
- Тимошенко призвала Зеленского создать Нацкомиссию по расследованию коррупции старой власти
- 13:05 13.05.2019
- В Латвии пройдут масштабные учения НАТО
- 13:00 13.05.2019
- Шведская прокуратура намерена запросить экстрадицию Ассанжа
- 12:32 13.05.2019
- В Казани подросток с муляжом пистолета попытался взять в заложники учительницу
- 12:20 13.05.2019
- ЕС не рассматривает санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР - МИД Чехии
- 12:05 13.05.2019
- Две трети россиян уверены, что их зарплата не вырастет, если они станут работать лучше
- 12:00 13.05.2019
- МИД КНР заявил, что Китай не поддастся зарубежному давлению в сфере торговли - Reuters
- 11:32 13.05.2019
- Два из четырех судов, подвергшихся диверсии в водах ОАЭ, являются саудовскими нефтяными танкерами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать