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На Швецию оказывалось давление для возобновления дела против Ассанжа - WikiLeaks

15:00 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическое давление, которое оказывалось на Швецию, способствовало возобновлению расследования в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом заявил в понедельник главный редактор сайта WikiLeaks исландский журналист Кристинн Храфнсон.

"С момента задержания Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года на Швецию оказывалось существенное политическое давление для того, чтобы заново начать расследование [в отношении Ассанжа], но вокруг этого дела всегда было политическое давление", - приводятся слова главреда в официальном "Твиттере" Wikileaks.

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