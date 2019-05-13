Олег Шеин считает преждевременным разговор о своем возможном участии в выборах губернатора Астраханской области

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Шеин назвал преждевременным разговор о своих губернаторских амбициях. В сети появилась петиция с требованием к депутату Олегу Шеину выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Астраханской области.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, ранее он никогда не заявлял о желании идти в губернаторы.



«Все старты всех кампаний, они идут в диапазоне между 10 и 20 июня, поэтому все обсуждения будут рациональны в тот период. Когда всё начнётся, тогда и будем обсуждать, сейчас куда нам торопиться. Я буду обозначать свою точку зрения по исходу весны. Весна пока ещё не закончилась».



Согласно тексту петиции, в случае невыдвижения Шеиным своей кандидатуры на предстоящих выборах высшего должностного лица Астраханской области, авторы обращения будут требовать от него сложения полномочий депутата Госдумы, как не оправдавшего доверия избирателей.



Выборы губернатора Астраханской области пройдут в сентябре 2019 года.

