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На новый уровень вышел конфликт между сторонниками и противниками строительства храма в Екатеринбурге

15:32 13.05.2019 Источник: Эхо Москвы

В Екатеринбурге обострился конфликт между сторонниками и противниками строительства Храма святой Екатерины. Его собираются построить в центре города посреди сквера. Противники застройки хотят спасти сквер и сегодня планируют ответить застройщикам.

В ночь на понедельник на набережной Городского пруда в центре Екатеринбурга появился забор. Им огородили большую часть сквера, за который уже почти год идет борьба между городскими активистами и православными, за которыми стоит епархия, местные власти и руководители ряда компаний. Общественники хотят сохранить место прогулок горожан и зеленую зону, которых не так много в центре промышленного города. Православные настаивают, что храм святой Екатерины, разрушенный при советской власти, надо вернуть. Сегодня в Фонде святой Екатерины подтвердили начало работ и назвали застройщика – ГК «А1». Защитники сквера собираются сегодня вечером выйти на прогулку по набережной, чтобы показать, что сквер – востребованное у горожан место, а не пустырь, как его иногда называют храмостроители. А с утра общественница и журналистка Алена Смышляева повалила забор и забралась на одно из деревьев в сквере. Ее забрали в полицию за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Добавлю, что забор в сквере охраняет Росгвардия.

Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге – третье место, где собираются построить храм святой Екатерины. Ранее общественники не позволили построить его на площади труда и на искусственном острове посреди городского пруда. В этом году в сквере прошли многочисленные акции как сторонников, так и противников строительства храма.  Эхо Москвы

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