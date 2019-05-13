Медведев поручил вице-премьерам лично ездить в регионы и следить за нацпроектами

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах.

"Просил бы всех вице-премьеров, максимально глубоко погрузившись в материал, следить за тем, что происходит не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов. Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается", - сказал Медведев на совещании со своими заместителями. По его словам, важно, чтобы у правительства "правильным образом был отлажен контакт с региональными властями".

