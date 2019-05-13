Медведев поручил вице-премьерам лично ездить в регионы и следить за нацпроектами
16:12 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах.
"Просил бы всех вице-премьеров, максимально глубоко погрузившись в материал, следить за тем, что происходит не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов. Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается", - сказал Медведев на совещании со своими заместителями. По его словам, важно, чтобы у правительства "правильным образом был отлажен контакт с региональными властями".
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