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Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации

16:32 13.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд в Киеве признал Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах президента. Избранного украинского лидера оштрафовали на 32 доллара 40 центов.

Во время голосования во втором туре Владимир Зеленский показал заполненный бюллетень, нарушив таким образом закон. Полиция составила административный протокол. Сегодня дело в Оболонском райсуде Киева рассматривалось без участия Зеленского.

Адвокаты просили закрыть административное дело из-за отсутствия состава преступления. «Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было», — сказал юрист Сергей Кольченко во время заседания. Говорит Москва

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