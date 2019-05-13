КНР повысит пошлины на ряд американских товаров
17:00 13.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Китай намерен повысить импортные пошлины на ряд американских товаров. Это произойдет с 1-го июня. Пошлины вырастут до 25%. Они затронут почти 2,5 тысячи наименований продукции общей стоимостью 60 миллиардов долларов.
Ранее США объявили о повышении пошлин на китайские товары. Переговоры, которые должны были предотвратить торговую войну между двумя крупнейшими экономиками, пока никаких результатов не дали. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:12 13.05.2019
- Продление СНВ станет одной из центральных тем переговоров с Помпео 14 мая - Лавров
- 16:32 13.05.2019
- Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
- 16:12 13.05.2019
- Медведев поручил вице-премьерам лично ездить в регионы и следить за нацпроектами
- 16:00 13.05.2019
- Коммунисты предложили праздновать 3 сентября победу над милитаристской Японией
- 15:32 13.05.2019
- На новый уровень вышел конфликт между сторонниками и противниками строительства храма в Екатеринбурге
- 15:12 13.05.2019
- Олег Шеин считает преждевременным разговор о своем возможном участии в выборах губернатора Астраханской области
- 15:00 13.05.2019
- На Швецию оказывалось давление для возобновления дела против Ассанжа - WikiLeaks
- 14:32 13.05.2019
- ВКС России начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг
- 14:12 13.05.2019
- Половина европейцев не считает США надежным партнером в области безопасности - опрос
- 14:00 13.05.2019
- Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать