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НОВОСТИ

КНР повысит пошлины на ряд американских товаров

17:00 13.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Китай намерен повысить импортные пошлины на ряд американских товаров. Это произойдет с 1-го июня. Пошлины вырастут до 25%. Они затронут почти 2,5 тысячи наименований продукции общей стоимостью 60 миллиардов долларов.

Ранее США объявили о повышении пошлин на китайские товары. Переговоры, которые должны были предотвратить торговую войну между двумя крупнейшими экономиками, пока никаких результатов не дали.  Эхо Москвы

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