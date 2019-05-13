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Дебора Броннерт станет новым послом Великобритании в РФ

17:40 13.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Новым послом Великобритании в России станет дипломат Дебора Броннерт. Этот пост она займет в следующем году, — объявили в британском МИДе. Броннет сменит в Москве Лори Бристоу. До недавнего времени она работала директором по экономическим и глобальным вопросам в британском внешнеполитическом ведомстве.  Эхо Москвы


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