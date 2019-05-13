Президент РФ наградил орденом Дружбы мэра французского города Монпелье
18:30 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы и медалью Пушкина ряда российских и иностранных граждан, среди которых мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, немецкий журналист-международник Александр Рар и посол Китая в России Ли Хуэй. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Награды присуждены с формулировкой "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащений культур наций и народностей".
Орденом Дружбы, в частности, награжден Филипп Сорель, мэр одного их крупнейших городов юга Франции. Он неоднократно выступал за развитие отношений двух стран, посещал российские регионы - Волгоградскую и Калужскую области, при его участии в Монпелье был установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину, проводились памятные мероприятия по случаю годовщины Сталинградской битвы, и так далее. В октябре 2016 года на заседании городского совета Сорель раскритиковал внешнюю политику тогдашнего правительства Франции в отношении России и заявил, что Путин был бы "желанным гостем в Монпелье".
Среди других награжденных орденом Дружбы - почетный консул России в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада), профессор русского языка и литературы Джон Стюарт Дюррант, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Ли Хуэй, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, председатель Национального движения русофилов в Болгарии Николай Малинов и директор русской школы Святых Кирилла и Мефодия, директор культурно- образовательного центра "Родник" Наталья Тарышкина. Медалью Пушкина отмечены режиссер-постановщик Павлодарского областного драматического театра имени А.Чехова (Республика Казахстан) Александр Репин и руководитель Греческого культурного центра в Москве Теодора Янници.
НОВОСТИ
- 17:40 13.05.2019
- Дебора Броннерт станет новым послом Великобритании в РФ
- 17:12 13.05.2019
- Продление СНВ станет одной из центральных тем переговоров с Помпео 14 мая - Лавров
- 17:00 13.05.2019
- КНР повысит пошлины на ряд американских товаров
- 16:32 13.05.2019
- Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
- 16:12 13.05.2019
- Медведев поручил вице-премьерам лично ездить в регионы и следить за нацпроектами
- 16:00 13.05.2019
- Коммунисты предложили праздновать 3 сентября победу над милитаристской Японией
- 15:32 13.05.2019
- На новый уровень вышел конфликт между сторонниками и противниками строительства храма в Екатеринбурге
- 15:12 13.05.2019
- Олег Шеин считает преждевременным разговор о своем возможном участии в выборах губернатора Астраханской области
- 15:00 13.05.2019
- На Швецию оказывалось давление для возобновления дела против Ассанжа - WikiLeaks
- 14:32 13.05.2019
- ВКС России начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать