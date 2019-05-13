США призывает ввести новые санкции в отношении Никарагуа

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США призывает своих соседей и союзников в Западном полушарии последовать их примеру и ввести санкции в отношении властей Никарагуа. Об этом в понедельник заявила Кимберли Брайер, помощница госсекретаря США по делам Западного полушария, во время выступления на саммите "Конкордия" в столице Колумбии.

"Мы уже ввели дополнительные санкции в отношении Никарагуа. Призываем наших соседей последовать этому примеру", - сказала она.

Дипломат также добавила, что администрация президента Дональда Трампа "не будет закрывать глаза на нарушения прав человека на Кубе". "Санкционная политика в отношении Гаваны продолжится", - подчеркнула она.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении главы никарагуанского агентства по привлечению инвестиций Лауреано Ортеги, сына президента страны Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка "Банкорп" (BanCorp, Banco Corporativo SA). В ноябре 2018 года Минфин США объявил о введении санкций против супруги главы государства Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента республики, а также советника Ортеги по национальной безопасности Нестора Монкады Лау.