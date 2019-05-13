Список сельхоз работников получающих 25-процентную надбавку к пенсии увеличится
21:30 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд подготовил предложения по расширению перечня работников сельского хозяйства, получающих 25-процентную надбавку к пенсии. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в понедельник на портале нормативно-правовых актов.
Список дополняется представителями профессий, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, а также обслуживанием и охраной производственных объектов сельского хозяйства.
"Например, в отношении рабочих профессий - это кладовщик, кладовщик зернового склада, кладовщик запчастей, кладовщик склада горюче-смазочных материалов, подсобный рабочий строительной бригады, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, рабочий строительной бригады, сторож, охранник (кроме частного охранника), кочегар, молотобоец, газосварщик, электрогазосварщик, автокрановщик, заправщик ГСМ, токарь и т. д.", - говорится в документе.
17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил пересмотреть список получателей этой надбавки работникам сельского хозяйства.
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