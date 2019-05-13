Трамп планирует встретиться с Путиным в конце июня на саммите G20

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Заявление хозяина Белого дома приводит в понедельник агентство Рейтер.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.



