Трамп планирует встретиться с Путиным в конце июня на саммите G20
22:30 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Заявление хозяина Белого дома приводит в понедельник агентство Рейтер.
Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.
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