Атомную подлодку "Хабаровск" спустят на воду весной 2020 года
07:20 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Второй штатный носитель "Посейдонов" - подлодку "Хабаровск" (проект 09851) - планируется спустить на воду весной 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что передать "Хабаровск" ВМФ после завершения всех испытаний планируется в 2022 году. "Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов", - отметил источник.
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