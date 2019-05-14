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Атомную подлодку "Хабаровск" спустят на воду весной 2020 года

07:20 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Второй штатный носитель "Посейдонов" - подлодку "Хабаровск" (проект 09851) - планируется спустить на воду весной 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что передать "Хабаровск" ВМФ после завершения всех испытаний планируется в 2022 году. "Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов", - отметил источник.

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