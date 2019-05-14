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В Москве сегодня возможна гроза

08:05 14.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 14 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, по области до плюс 22 градусов. Ветер северного направления 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что колебания метеопараметров не резкие, в пределах климатических показателей, температурный и кислородный режим благоприятный. Такие внешние факторы не являются патогенными и реже вызывают развитие метеопатических реакций. Однако, даже незначительные колебания температуры воздуха у лиц, предрасположенных к сосудистым спазмам, могут сказываться на самочувствии, вызывать перепады артериального давления, приступы мигрени. Для людей с аллергической настороженностью, страдающих бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма, повышенная влажность воздуха и усиленное выделение фитонцидов в утренние часы, является фактором риска развития острых аллергических реакций.

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