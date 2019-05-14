КНДР назвала арест своего судна США грабежом
08:20 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД КНДР выступил с заявлением, в котором недавний арест судна республики властями США под предлогом нарушения режима санкций назван незаконным жестоким грабежом. Текст документа опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Соединенные Штаты совершили незаконный жестокий грабеж, арестовав наше торговое судно близ архипелага Американское Самоа, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении МИД КНДР. - Это полностью противоречит основополагающим принципам общего коммюнике, подписанного [лидерами КНДР и США] в Сингапуре 12 июня [2018 года], в котором декларируется стремление установить новые отношения между двумя странами".
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