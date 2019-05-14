Сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока - 2"

09:00 Источник: Газета.Ru

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против проекта газопровода «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.



Как отмечается, документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока — 2».



При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям. Газета.Ru

