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Японский депутат покинет партию после слов о возвращении Курил путем войны

09:05 14.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Японский депутат покинет партию после слов о войне за Курилы. Речь идёт о депутате нижней палаты парламента Ходаке Маруяме.

Как сообщает NHK, он принял это решение после волны критики в ответ на высказывание об «отвоёвывании» Курил у России.

«Вы за или против того, чтобы вернуть острова путём войны?» — спросил Маруяма на встрече с бывшими жителями Юкужных Курил, населявшими их до августа 1945 года. Позже депутат признался, что находился в этот момент в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, и назвал свои слова неподобающими.  Говорит Москва

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