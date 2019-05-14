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НОВОСТИ

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток - NYT

09:20 14.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разработал новый военный план, который подразумевает отправку на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

Новый план не предусматривает наземной части операции, так как для этого требуется еще больше военных. Коммерсантъ

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