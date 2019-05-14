В кабмине поддержали проект о демонстрации нацистской символики в учебных целях и в произведениях искусства

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма. Копия проекта официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний", - говорится в документе. Так, члены комиссии отметили, что условие "осуждения нацизма" потребует обязательного словесного комментирования при использовании такой атрибутики. Это может создать сложности при правоприменении, поскольку такое комментирование в художественных произведениях не всегда возможно. Кроме того, высоки риски оспаривания подобных решений на основании этико-лингвистических экспертиз и умышленного использования такой символики с формально негативным комментарием, но с целью пропаганды или оправдания нацизма, сказано в отзыве.



Помимо этого, в правительстве указали на то, что законопроект в нынешнем виде не охватывает деятельность музеев и обществ исторической реконструкции. Последнее замечание носит технический характер: содержащийся в законопроекте термин "образовательные организации" предлагается заменить на более корректный "организации, осуществляющие образовательную деятельность".

