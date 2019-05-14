Глава ПЦУ не стал участвовать в "послании мира" Зеленского

10:00 Источник: Газета.Ru

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в «послании мира» к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным агентства, Епифаний отказался от участия в видеообращении, потому что ему не понравился текст послания.



Как отмечается, главе ПЦУ не понравились слова о том, что «говорить нужно не языком пушек».



Ранее сообщалось, что Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению. Газета.Ru

