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НОВОСТИ

На Украине рассказали о тайной операции против РФ

10:20 14.05.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев рассказал о «тайной» морской операции против России. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, в октябре прошлого года украинские военные корабли якобы на полторы мили подошли к российскому порту в Азовском море. Он также добавил, что данный инцидент «произошел» около города Ейск. Наев подчеркнул, что Киев якобы принял меры по поддержке украинских судов с воздуха.

Ранее Наев заявил, что на возвращение Донбасса нужно меньше суток.  Газета.Ru

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