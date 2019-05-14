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НОВОСТИ

Использование пищевого спирта в корвалоле могут запретить

11:05 14.05.2019 Источник: РБК

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина. Это следует из проекта федерального закона, который министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Цель законопроекта — «реализация комплекса мер по профилактике и пресечению незаконного оборота (потребления, использования) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также ее использования для производства нелегальной алкогольной продукции», говорится в пояснительной записке к документу.

В результате нововведений фармацевтические компании будут вынуждены перейти на более дорогое сырье, что может привести к росту цен на продукцию.  РБК

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