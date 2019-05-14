Первые финалисты "Евровидения-2019" определятся сегодня

09:32 Источник: НГ-Online

Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится сегодня в Выставочном центре Тель-Авива, после чего только 10 из 17 участников пройдут в финал.

Шоу откроет выступление певицы Тамты из Кипра. Также в первом полуфинале выступят представители Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

Представитель России на конкурсе Сергей Лазарев выступит с песней Scream во втором полуфинале 16 мая под № 13. Финал "Евровидения" пройдет 18 мая. Прямые трансляции из Тель-Авива с 22.00 по московскому времени будет вести телеканал "Россия-1".

Вера Цветкова