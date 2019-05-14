В Екатеринбурге задержаны четверо защитников сквера, ночевавших на месте планируемого строительства храма
10:32 14.05.2019 Источник: Эхо Москвы
В Екатеринбурге полиция задержала четверых защитников сквера, которые ночевали на месте планируемого строительства храма Святой Екатерины, рассказал URA.Ru один из задержанных Николай Богданов. По его свидетельству, полицейские никого не били, только подходили и приглашали в машину. Молодого человека и девушку, которым стало плохо, увезли на скорой помощи.
Митинг противников строительства храма не был организован, он возник стихийно. Такое мнение в эфире Эха высказал очевидец екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готов выступить посредником на переговорах между противниками и сторонниками строительства храма. Он пригласил по пять парламентёров с обеих сторон к 16 часам. «Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего любимого Екатеринбурга», — добавил губернатор. Эхо Москвы
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