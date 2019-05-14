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Тихоокеанский флот готов вывезти косаток из "китовой тюрьмы" - экологи

11:20 14.05.2019 Источник: Интерфакс

Тихоокеанский флот (ТОФ) готов помочь в транспортировке косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье к месту выпуска, сообщила организация "Экологическая вахта Сахалина".

"Заместитель начальника вспомогательного флота ТОФ Александр Валерьевич Шехунов, определенный ранее как ответственное лицо по подготовке этой транспортной операции, в разговоре с руководителем "Эковахты Сахалина" Дмитрием Лисицыным подтвердил эту договоренность и сообщил, что флот по-прежнему согласен помочь и готов рассмотреть конкретное техническое задание с описанием всех параметров транспортировки косаток", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года заместитель командующего ТОФ контр-адмирал Анатолий Зелинский в ответ на просьбу "Эковахты Сахалина" помочь с транспортировкой косаток и белух к местам их выпуска сообщил, что флот готов оказать такую помощь и выделить необходимые для этого силы и средства, напомнили экологи.

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