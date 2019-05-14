Бомж парализовал движение поездов через Брюссель - СМИ

11:32 Источник: Интерфакс

В результате поджога электрокабелей железной дороги, ведущей через Брюссель от Северного до Южного вокзала бельгийской столицы, во вторник утром было полностью остановлено движение поездов.

Как сообщает сайт газеты "Суар", бомж, устроивший себе укрытие близ путей, хотел согреться и развел огонь, который около 6:30 (7:30 мск) быстро перекинулся на кабели, а затем на электроаппаратуру.



Многочисленные поезда, проезжающие через Брюссель, накопились на подъездах к городу, и были вынуждены останавливаться на других вокзалах на разных линиях.