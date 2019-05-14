Депутат предложил военкомам общаться с призывниками в игровой форме
12:05 14.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предлагает военкомам общаться с призывниками в игровой форме, а также уменьшить количество социально-психологических анкет, которые якобы должны помочь новобранцам быстрее адаптироваться к службе. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Анкетирование не уменьшает психологическое напряжение. Анкетами не так много поможешь в плане психологического здоровья. Поэтому в течение всего обучения в общеобразовательных школах нужно проводить такое анкетирование раз в год с целью выявления слабых сторон характера. Но для того, чтобы уменьшить психологическое давление на призывников, нужно проводить в игровой форме встречи с военкомом, показывать ребятам условия в казармах. Чтобы в военкоматах призывники не терялись. Я сам недавно был в военкомате и видел испуганные глаза ребят, которые не понимают, как, куда им идти. Это все уменьшит то большое количество психологического стресса, который испытывают ребята», - отметил Б.Чернышов.
Парламентарий подчеркнул, что в последнее время популярность военной службы растет.
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