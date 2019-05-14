0
0
139
НОВОСТИ

Депутат предложил военкомам общаться с призывниками в игровой форме

12:05 14.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предлагает военкомам общаться с призывниками в игровой форме, а также уменьшить количество социально-психологических анкет, которые якобы должны помочь новобранцам быстрее адаптироваться к службе. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Анкетирование не уменьшает психологическое напряжение. Анкетами не так много поможешь в плане психологического здоровья. Поэтому в течение всего обучения в общеобразовательных школах нужно проводить такое анкетирование раз в год с целью выявления слабых сторон характера. Но для того, чтобы уменьшить психологическое давление на призывников, нужно проводить в игровой форме встречи с военкомом, показывать ребятам условия в казармах. Чтобы в военкоматах призывники не терялись. Я сам недавно был в военкомате и видел испуганные глаза ребят, которые не понимают, как, куда им идти. Это все уменьшит то большое количество психологического стресса, который испытывают ребята», - отметил Б.Чернышов.

Парламентарий подчеркнул, что в последнее время популярность военной службы растет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 14.05.2019
Житель Курска потребовал взыскать с Минфина компенсацию за украденный клад
0
2
13:05 14.05.2019
В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге - Песков
0
55
13:00 14.05.2019
Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи
0
58
12:32 14.05.2019
Кондуктор в Чите "заминировал" свой троллейбус
0
108
12:20 14.05.2019
Отопительный сезон 2018-2019 гг. прошел с меньшим количеством аварий - Мутко
0
116
12:00 14.05.2019
Крашенинников внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года
0
149
11:32 14.05.2019
Бомж парализовал движение поездов через Брюссель - СМИ
0
163
11:20 14.05.2019
Тихоокеанский флот готов вывезти косаток из "китовой тюрьмы" - экологи
0
193
11:05 14.05.2019
Использование пищевого спирта в корвалоле могут запретить
0
212
11:00 14.05.2019
В кабмине поддержали проект о демонстрации нацистской символики в учебных целях и в произведениях искусства
0
192

Возврат к списку