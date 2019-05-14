Отопительный сезон 2018-2019 гг. прошел с меньшим количеством аварий - Мутко
12:20 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество аварий на сетях во время отопительного сезона 2018-2019 гг. в России снизилось. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на всероссийском селекторном совещании с регионами в правительстве.
"Число аварий на сетях снизилось по сравнению с прошлым отопительным сезоном более чем на 9% на тепловых сетях и почти на 6% в электросетевом комплексе", - сказал он.
При этом, по словам Мутко, во время нынешнего отопительного сезона было зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций: семь на сетях и две - из-за отсутствия необходимых запасов топлива. В прошлом отопительном сезоне из-за аварий на сетях было введено четыре чрезвычайных ситуации, из-за проблем с запасами топлива их не было вовсе.
Кроме того, около 20% объектов электроэнергетики оказались не готовы к отопительному сезону из-за плохого технического состояния, также был зафиксирован рост сбоев в сетях водоснабжения и водоотведения на 0,7% и 4,2% соответственно.
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