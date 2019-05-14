Кондуктор в Чите "заминировал" свой троллейбус

12:32 Источник: Lenta.ru

В Чите кондуктор троллейбуса изготовил и подложил муляж взрывного устройства в салон общественного транспорта, чтобы сорвать свой рабочий день. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года на конечной остановке в Чите была обнаружена коробка, в которой находился муляж бомбы. Полицейские осмотрели предмет и установили, что он не представляет опасности.



Следствием установлено, что «бомбу» в салон троллейбуса подложил 34-летний кондуктор, который не хотел работать. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.



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