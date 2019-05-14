Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майклом Помпео 14 мая двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоруженческую тематику, а также острые региональные вопросы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы. Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки - Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы", - сказал он.



Песков напомнил, что эта встреча состоится вечером в Сочи, после переговоров Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, "президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые проинформируют президента о результатах своих обсуждений в Сочи".