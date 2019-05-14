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В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге - Песков

13:05 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле следят за акцией протеста в сквере Екатеринбурга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями, - сказал он. - С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит". При этом представитель Кремля не стал давать оценку действиям местных властей и полиции в этой ситуации, поскольку не знаком с нюансами происходящего.

Стихийная акция протеста за сохранение сквера на месте строительства собора святой Екатерины прошла в понедельник вечером. Митингующие снесли временный забор, который был поставлен на месте возведения в ночь на 13 мая, и заняли сквер, откуда их потом вытеснили молодые люди спортивного телосложения. Количество протестующих, по разным оценкам, составляло от нескольких сотен до двух тысяч человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма и протестующих на разговор для выработки компромисса.

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Его оформят в стиле архитектуры XVII века. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. 

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