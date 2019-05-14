Житель Курска потребовал взыскать с Минфина компенсацию за украденный клад

13:20 Источник: Интерфакс

Житель Курска обратился в суд с иском о взыскании с министерства финансов РФ компенсации за клад, переданный государству, говорится в сообщении Ленинского райсуда Курска.

Из искового заявления следует, что во время ремонта в доме по улице Ильича мужчина обнаружил стеклянную бутылку с золотыми монетами дореволюционной чеканки в количестве 260 штук. Клад он добровольно передал полиции. Однако впоследствии клад был похищен во время транспортировки в Гохран.



Теперь истец просит взыскать положенную ему денежную компенсацию в размере 50% стоимости клада - 2 млн 152,3 тыс. рублей.

