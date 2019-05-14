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Сторонники Зеленского проводят в Киеве акцию с требованием назначить инаугурацию на 19 мая

13:32 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция под названием "Хватит издевательств. Назначьте инаугурацию Зеленского" проходит во вторник у стен Верховной рады Украины. Несколько сотен собравшихся требуют от народных избранников проголосовать за постановление о назначении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая.

Участники акции держат плакаты "Порошенко вон", "Порохобанда - освободи дорогу", "Прошу безотлагательно назначить инаугурацию избранного мной слуги народа Украины на 19.05.2019". Один из организаторов акции, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что 73% граждан Украины проголосовали за Зеленского и за то, чтобы действующая власть ушла.

"Нам не нужны эти туры "Рошен", которые [Петр] Порошенко устраивает последние полгода. Нам не нужны его медали и его герои, потому что это не наши герои. Зеленский получил доверие народа, мы хотим, чтобы эта банда ушла", - заявил один из участников митинга.

Протестующие уже сообщили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока депутаты не определят дату инаугурации на 19 мая.

Правительственный квартал во вторник в связи акцией протеста взят под усиленную охрану, на месте дежурят отряды Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

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