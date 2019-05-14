Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле, где проходит "Евровидение"

14:00 Источник: Интерфакс

Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов, сообщает во вторник газета "Едиот ахронот".

Террористические акты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве музыкального конкурса "Евровидение", отметили в дипмиссии.



"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину (со дня открытия посольства США в Иерусалиме - ИФ), которая совпадает с проведением конкурса "Евровидения" в Тель-Авиве и Днем Накбы (который отмечают палестинские арабы 15 мая - ИФ)", - говорится в сообщении посольства США.