Рада не смогла отменить закон об украинском языке

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины не поддержала ни один из четырех проектов об отмене результатов голосования в целом за закон об украинском языке. Соответствующие проекты во вторник не набрали минимально необходимых 226 голосов.

Таким образом, спикер Рады Андрей Парубий теперь имеет право подписать этот закон и отправить его на подпись главе государства Петру Порошенко.



Авторы проектов об отмене голосования за закон, среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, отмечали, что при голосовании 25 апреля было зафиксировано так называемое "кнопкодавство", когда один депутат голосовал и за себя, и за коллег по фракции.

