Рада не смогла отменить закон об украинском языке
14:12 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада Украины не поддержала ни один из четырех проектов об отмене результатов голосования в целом за закон об украинском языке. Соответствующие проекты во вторник не набрали минимально необходимых 226 голосов.
Таким образом, спикер Рады Андрей Парубий теперь имеет право подписать этот закон и отправить его на подпись главе государства Петру Порошенко.
Авторы проектов об отмене голосования за закон, среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, отмечали, что при голосовании 25 апреля было зафиксировано так называемое "кнопкодавство", когда один депутат голосовал и за себя, и за коллег по фракции.
НОВОСТИ
- 14:32 14.05.2019
- Строительство храма в центре Екатеринбурга будет продолжаться, несмотря на протесты - представитель епархии
- 14:00 14.05.2019
- Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле, где проходит "Евровидение"
- 13:32 14.05.2019
- Сторонники Зеленского проводят в Киеве акцию с требованием назначить инаугурацию на 19 мая
- 13:20 14.05.2019
- Житель Курска потребовал взыскать с Минфина компенсацию за украденный клад
- 13:05 14.05.2019
- В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге - Песков
- 13:00 14.05.2019
- Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи
- 12:32 14.05.2019
- Кондуктор в Чите "заминировал" свой троллейбус
- 12:20 14.05.2019
- Отопительный сезон 2018-2019 гг. прошел с меньшим количеством аварий - Мутко
- 12:05 14.05.2019
- Депутат предложил военкомам общаться с призывниками в игровой форме
- 12:00 14.05.2019
- Крашенинников внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать