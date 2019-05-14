Строительство храма в центре Екатеринбурга будет продолжаться, несмотря на протесты - представитель епархии
14:32 14.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Строительство Храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга будет продолжаться, несмотря на протесты местных жителей. Об этом сообщил представитель местной епархии Максим Миняйло. По его словам, храм возводят в соответствии с законодательством. Проект будет реализован к 2023 году – когда город будет отмечать 300-летие.
В Кремле сегодня отказались комментировать конфликт в Екатеринбурге. Акция недовольных строительством продолжалась до сегодняшнего утра. Задержано несколько человек. Эхо Москвы
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