Путин утвердил новую доктрину энергобезопасности РФ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин утвердил новую доктрину энергобезопасности России. Президент зафиксировал в документе задачу исключить конкуренцию различных видов российских ресурсов на мировых рынках.

Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года признаётся утратившей силу. Указ размещён на официальном портале правовой информации.



В конце ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что новая доктрина национальной энергобезопасности принята и её должен утвердить президент. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что энергобезопасность для России подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках. Говорит Москва