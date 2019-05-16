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Британские депутаты потребовали ввести санкции против подозреваемых в отравлении Скрипалей

15:12 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов парламента Соединенного Королевства потребовала от правительства ввести санкции в отношении нарушителей прав человека, начиная с подозреваемых Лондоном в отравлении Скрипалей. Об этом во вторник сообщила газета "Таймс".

По данным издания, председатель межпарламентской группы по России Крис Брайант из оппозиционной Лейбористской партии направил на имя министра иностранных дел Джереми Ханта письменное обращение, подписанное более чем 50 парламентариями, среди которых однопартийцы Брайанта, консерваторы, либеральные демократы и шотландские националисты. Из письма следует, что британское правительство практически бездействует после инцидента в Солсбери, не реализуя на практике так называемую поправку Магнитского, которую парламент принял в мае прошлого года.

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